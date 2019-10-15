В Кривом Роге поезд сбил мужчину: фото и первые подробности

В Кривом Роге Днепропетровской области 14 октября пассажирский поезд №71 Запорожье – Киев сбил местного жителя.

Инцидент произошел в Долгинцевском районе города около 22:40. Об этом сообщает Первый городской (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Кривом Роге поезд сбил мужчину gazetavechorka.ru

Как стало известно, столкновение произошло неподалеку от станции "Лесозащитная". На место происшествия вызвали наряд полиции и карету скорой. После оказания первой помощи "тяжелого" мужчину госпитализировали в больницу.

Детали и причины случившегося выясняли правоохранители.

В Кривом Роге поезд сбил мужчину Первый городской

В Кривом Роге поезд сбил мужчину Первый городской

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре женщина бросилась под авто. 8 октября на Слобожанском проспекте Nissan совершил наезд на женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте. Водитель легковушки не успел затормозить и сбил пешехода.

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