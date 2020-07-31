В Кривом Роге патрульные спасли 'самоубийцу': мужчина уже был в петле. Фото

В Кривом Роге патрульные спасли "самоубийцу": мужчина уже был в петле. Коллаж

В четверг вечером, 30 июля, в городе Кривой Рог Днепропетровской области мужчина пытался свести счеты с жизнью.

К счастью, патрульным удалось предотвратить самоубийство. Об этом сообщили на Facebook-странице Патрульной полиции Кривого Рога.

Около 20:00 в полицию поступила информация о попытке суицида на 5-м Заречном микрорайоне. На место оперативно прибыли патрульные. От матери самоубийцы они узнали, что 35-летний мужчина сказал, что хочет покончить с собой, взял веревку и закрылся в квартире.

Правоохранители обнаружили мужчину в ванной, когда он уже висел в петле. Сотрудники полиции перерезали веревку, положили гражданина на пол и привели его в сознание.

На место происшествия вызвали медиков. На данный момент жизнь криворожанина, которого спасли патрульные, вне угрозы.

В Кривом Роге патрульные спасли "самоубийцу": мужчина уже был в петле Facebook/Патрульная полиция Кривого Рога

В Кривом Роге патрульные спасли "самоубийцу": мужчина уже был в петле Facebook/Патрульная полиция Кривого Рога

В Кривом Роге патрульные спасли "самоубийцу": мужчина уже был в петле Facebook/Патрульная полиция Кривого Рога

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