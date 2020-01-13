В Кривом Роге Днепропетровской области 12 января в Покровском районе обнаружили тело мужчины, не подающего признаков жизни.

Умершего с численными гематомами и ампутированной ногой вытащили из реки. Об этом сообщает Первый городской.

Труп без конечности нашли в воде возле берега в районе "Прудов". Им оказался 65-летний пенсионер. Голова умершего также была обезображена.

В Кривом Роге из реки достали труп мужчины без ноги brd24.com

Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители. Начато расследование по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в селе Вишневом 12 января автомобиль Toyota с четырьмя пассажирами в салоне слетел в пруд и затонул. Спастись никому не удалось. Среди погибших был ребенок.

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