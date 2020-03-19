В Кривом Роге из пожара в многоэтажке спасли двух человек

В четверг, 19 марта, в Кривом Роге Днепропетровской области в девятиэтажном жилом доме на микрорайоне 5-ый Заречный загорелась квартира.

В огненной ловушке оказались двое человек. Спасать потерпевших на место происшествия прибыли сразу две бригады спасателей, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Пожарные вывели на свежий воздух 54-летнего мужчину и 81-летнюю женщину. Медицинская помощь им не понадобилась. Возгорание полностью ликвидировали за полчаса.

Пожар в Кривом Роге Первый городской

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Одесской области будут судить двух матерей, чьи четверо детей стали жертвами пожара в частном доме. Трагедия случилась минувшим летом в Окнянском районе.

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