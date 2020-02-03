В Кривом Роге экстремалы сорвались в 500-метровую шахту: фото и подробности ЧП

В Кривом Роге Днепропетровской области в ночь на 3 февраля двое мужчин упали в вентиляционное отверстие заброшенной шахты.

Несчастный случай произошел во время съемок для блога. Экстремалы спускались на глубину 500 метров с помощью тонких веревок, которые не выдержали веса тел и оборвались, сообщает Первый городской.

Инцидент произошел около полуночи в Саксаганском районе города. Съемочная команда состояла из пяти человек. Двое из них, снарядившись веревками, решили спуститься вглубь шахты, однако вскоре сорвались вследствие обрыва канатов. Предварительно, мужчины упали с высоты 500 метров.

В Кривом Роге экстремалы сорвались в шахту Коллаж

На помощь потерпевшим прибыл отряд горноспасателей. Они приняли решение добираться до вентиляционного ствола со стороны шахты "Артём-1".

По состоянию на утро люди всё ещё находятся в шахте. Также неизвестно, удалось ли им выжить. Поисковые работы продолжаются.

В Кривом Роге экстремалы сорвались в шахту Первый городской

В Кривом Роге экстремалы сорвались в шахту Первый городской

В Кривом Роге экстремалы сорвались в шахту Первый городской

В Кривом Роге экстремалы сорвались в шахту Первый городской

В Кривом Роге экстремалы сорвались в шахту Первый городской

В Кривом Роге экстремалы сорвались в шахту Первый городской

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в подвале школы Кривого Рога заживо замуровали котов. За спасение животных взялись неравнодушные горожане.

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