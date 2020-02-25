В Кривом Роге автомобиль снес ограждение и повис над рекой: видео спасения

Во вторник, 25 февраля, в Кривом Роге Днепропетровской области водитель Mitsubishi Carisma не справился с управлением и протаранил ограждение моста через реку Саксагань.

В результате автомобиль повис над водой. ДТП произошло около 6:13, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

ДТП в Кривом Роге ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

По адресу направили дежурную бригаду спасателей. Машину достали при помощи лебедки, установленной на пожарном грузовике МАЗ. Водителю посчастливилось отделаться лишь испугом.

ДТП в Кривом Роге ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре 24 февраля на проспекте Яворницкого на маршрутное такси №101 упало дерево. В момент инцидента в салоне транспортного средства находились пассажиры.

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