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В Кривом Роге агрессивный мужчина порезал трех человек: фото подозреваемого

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Полиция задержала мужчину по подозрению в ранении ножом троих человек в Кривом Роге.

Отмечается, что задержанный является гражданином Азербайджана. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Днепропетровской области.

Фотография подозреваемого

Фотография подозреваемого

Пресс-служба полиции Днепропетровской области

"В результате конфликта злоумышленник нанес несколько ударов ножом двум мужчинам и 36-летней женщине. Пострадавших доставили в больницу, а подозреваемого задержали в порядке ст. 208 УПК Украины", - сказано в нем.

Отмечается, что ночью 9 июля на одной из улиц города между незнакомыми людьми возникла ссора, которая переросла в драку.

В ходе конфликта 44-летний мужчина ранил ножом трех человек и скрылся с места происшествия на велосипеде.

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Пострадавшие в ходе драки мужчины и женщина были доставлены в больницу.

Других подробностей пресс-служба не сообщает.

Полиция квалифицирует действия задержанного как умышленное нанесение легких и тяжких повреждений.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Покрове мужчины до смерти забили знакомого.

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Место
Украина Кривой Рог
Теги
Драка Кривой рог полиция
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