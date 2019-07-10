В Кривом Роге агрессивный мужчина порезал трех человек: фото подозреваемого

Полиция задержала мужчину по подозрению в ранении ножом троих человек в Кривом Роге.
Отмечается, что задержанный является гражданином Азербайджана. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Днепропетровской области.
Фотография подозреваемого
Пресс-служба полиции Днепропетровской области
"В результате конфликта злоумышленник нанес несколько ударов ножом двум мужчинам и 36-летней женщине. Пострадавших доставили в больницу, а подозреваемого задержали в порядке ст. 208 УПК Украины", - сказано в нем.
Отмечается, что ночью 9 июля на одной из улиц города между незнакомыми людьми возникла ссора, которая переросла в драку.
В ходе конфликта 44-летний мужчина ранил ножом трех человек и скрылся с места происшествия на велосипеде.
Пострадавшие в ходе драки мужчины и женщина были доставлены в больницу.
Других подробностей пресс-служба не сообщает.
Полиция квалифицирует действия задержанного как умышленное нанесение легких и тяжких повреждений.
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