Во вторник, 2 июля, в Кривом Роге Днепропетровской области мощный ливень и ураган превратили город в настоящий ужас.

Многие улицы затопило, ветер обрушил деревья и даже балконы, сообщает "Апостроф" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Из-за бури во многих домах Кривого Рога пропало электричество. В частности, на улицах Долгинцевского, Металлургического, Саксаганского, Покровского, Центрально-Городского, Терновского и Ингулецкого районах не было света.

Кривой Рог накрыл погодный апокалипсис

Из-за погодных условий также была временно обесточена Центральная диспетчерская служба и некоторые насосные станции.

Кроме того, в супермаркете "Сильпо" во время ливня прорвало крышу и затопило помещение.

Сотрудники всех коммунальных служб города были переведены в круглосуточный режим для ликвидации последствий непогоды.

Кривой Рог накрыл погодный апокалипсис

Как сообщал OBOZREVATEL, в китайские провинции Макао и Гонконг ворвался разрушительный тихоокеанский тайфун "Мангхут".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал