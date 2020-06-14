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14 июня • обновлено в 11:37
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Игорь Кравченко

В Каменском полностью сгорел многоквартирный дом: жильцам доставляют воду и продукты

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В воскресенье, 14 июня, в Каменском Днепропетровской области произошел пожар в многоквартирном жилом доме на улице Генерала Дубинина.

Сообщение о пожаре поступило в Службу спасения в 4:00. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло на крыше двухэтажного жилого дома, в котором расположены 24 квартиры. Погибших и пострадавших нет, жильцы дома самостоятельно покинули помещение.

Пожар тушили больше четырех часов. Общая площадь пожара составили около 400 метров квадратных. К тушению были привлечены 25 человек личного состава и шесть единиц пожарно-спасательной техники.

В Каменском полностью сгорел многоквартирный дом

В Каменском полностью сгорел многоквартирный дом

Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

В Каменском полностью сгорел многоквартирный дом

В Каменском полностью сгорел многоквартирный дом

Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

В Каменском полностью сгорел многоквартирный дом

В Каменском полностью сгорел многоквартирный дом

Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

В Telegram-канале "Х**вое Каменское" сообщили, что дом в результате пожара разрушен. Жильцы, которым помогали пожарные, остатки уцелевшего имущества складывали во дворе дома. На место происшествия были доставлены вода и продукты. Пострадавших записывают в очередь на заселение в общежитии по улице Колеусовской.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Кривом Роге женщина погибла при пожаре в собственном доме. Ее бездыханное тело обнаружили спасатели во время ликвидации пожара.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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