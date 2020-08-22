В Каменском мост через Днепр не пережил дождя и обвалился: власть заявляла, что он крепкий

В Каменском мост через Днепр не пережил дождя и обвалился.

Около 8 часов утра 22 августа в Каменском Днепропетровской области обвалилась часть моста, соединяющего правый и левый берег города.

Часть мостового перехода, включающая в себя дорожку для пешеходов, дорожное полотно с ограждением и столбом, сползла вниз по насыпи. Об этом сообщает OBOZREVATEL с места событий.

По предварительной информации, при обрушении никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают коммунальщики, которые разбирают завалы.

В Каменском мост через Днепр не пережил дождя и обвалился

Примечательно, что годом ранее городские власти убеждали жителей Каменского, что мост находится в нормальном состоянии и сооружению ничего не угрожает, металлические и бетонные конструкции не имеют серьезных дефектов и не влияют на разрушение асфальтобетонного покрытия на мосту.

Последнее обследование переправа проходила в конце июня текущего года. Несмотря на очевидную аварийность, капитальный ремонт запланировали на 2021 год.

В Каменском мост через Днепр не пережил дождя и обвалился

Напомним, что в Днепре, несмотря на постоянную критику и судебные иски, городская власть отремонтировала Новый мост. Тогда мэр Днепра Борис Филатов и президент Украины Владимир Зеленский заключили пари, за которым наблюдала вся страна.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что водитель 40-тонной фуры с тяжелым грузом провалился в реку в штате Миссури, США. Он доверился навигатору, который проложил маршрут через старый мост.

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