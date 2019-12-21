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21 декабря • обновлено в 12:19
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Дарья Звягина

В Германии на заработках внезапно умер житель Днепропетровщины

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Житель Каменского Сергей Шкарупа внезапно умер на трассе в Германии, где работал водителем на грузоперевозках. Ему было 44 года, у Сергея осталось двое детей.

Дальнобойщик умер на трассе в Германии

Дальнобойщик умер на трассе в Германии

Дело

Трагедия произошла 10 декабря. Все это время семья пыталась забрать тело мужчины, чтобы похоронить его на родине. Об этом на своей странице Facebook сообщила жена Сергея София Патрасай.

За перевозку тела потребовали 3000 евро, ведь как выяснилось, фирма-посредник, трудоустраивавшая Сергея, не оформляла страховку своим работникам. Деньги семья собирала в социальных сетях.

"Работодатель никому из работников, как выяснилось, не делал страховку. Хоть это и кажется абсурдом, но это правда", - рассказала племянница Сергея Екатерина.

Тело удалось забрать лишь спустя 10 дней. Похоронят Сергея сегодня, 21 декабря, в родном Каменском.

Сергей Шкарупа

Сергей Шкарупа

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, под Вроцлавом на одной из фабрик концерна LG в результате аварии погиб 28-летний украинец.

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Автор
Дарья Звягина
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