В Днепре женщина выпала из окна 10 этажа: жуткие фото 18+

Ночью 3 декабря на улице Набережной Победы в Днепре обнаружили тело женщины. Умершая выпала из окна на 10 этаже.

Труп нашли возле дома №50 приблизительно в 2:30 ночи, сообщает "Информатор". Полицейские установили, что пожилая женщина проживала на 10 этаже этого дома.

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Тело обнаружили поздно ночью Информатор

На данный момент неизвестно, женщина покончила с собой или упала по неосторожности. Судебно-медицинский эксперт и следственно-оперативная группа начали выяснять детали случившегося.

Женщина выпала из окна Информатор

Правоохранители начали выяснять детали случившегося Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре 2 декабря на улице Данилы Галицкого под окнами многоэтажки обнаружили тело женщины. Смерть наступила вследствие падения с высоты шестого этажа.

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