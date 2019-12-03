Главная Новости
3 декабря • обновлено в 14:20
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

В Днепре женщина выпала из окна 10 этажа: жуткие фото 18+

Читать материал на украинском

Ночью 3 декабря на улице Набережной Победы в Днепре обнаружили тело женщины. Умершая выпала из окна на 10 этаже.

Труп нашли возле дома №50 приблизительно в 2:30 ночи, сообщает "Информатор". Полицейские установили, что пожилая женщина проживала на 10 этаже этого дома.

Внимание! Фото 18+

Тело обнаружили поздно ночью

Тело обнаружили поздно ночью

Информатор

Новости
В Кривом Роге на балкон многоэтажки слетелись десятки летучих мышей: фото

На данный момент неизвестно, женщина покончила с собой или упала по неосторожности. Судебно-медицинский эксперт и следственно-оперативная группа начали выяснять детали случившегося.

Женщина выпала из окна

Женщина выпала из окна

Информатор

Правоохранители начали выяснять детали случившегося

Правоохранители начали выяснять детали случившегося

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре 2 декабря на улице Данилы Галицкого под окнами многоэтажки обнаружили тело женщины. Смерть наступила вследствие падения с высоты шестого этажа.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
самоубийство
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
1
Смешно
0
Интересно
7
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги