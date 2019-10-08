В Днепре женщина бросилась под авто: момент попал на видео

В Днепре 8 октября на Слобожанском проспекте Nissan совершил наезд на женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте.

ДТП произошло около 6:00 в нескольких метрах от подземного перехода. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В Днепре женщина попала под колеса автомобиля Коллаж

Известно, что автомобиль Nissan двигался в сторону Подгородного. Внезапно на проезжую часть из-за микроавтобуса выбежала женщина. Водитель легковушки не успел затормозить и сбил пешехода.

Шофер сразу же вызвал на место аварии скорую и полицию. Пострадавшую госпитализировали в городскую больницу № 6. На данный момент информации о ее состоянии нет.

Детали случившегося выясняли патрульные и следователь по ДТП.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром произошло смертельное ДТП с автобусом. В салоне автобуса находилось 25 пассажиров и водитель. В результате аварии пассажирка автомобиля получила смертельную травму и погибла на месте происшествия.

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