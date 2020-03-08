В Днепре закрыли аэропорт из-за опасности взрывов

Вечером в субботу, 7 марта, работу международного аэропорта Днепра приостановили из-за боеприпасов времен Второй мировой войны.

Организована охрана места обнаружения и дежурство отделения службы пожарной безопасности аэропорта. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

В ГСЧС поступила информация, что в Днепре на ведомственной территории заправочной станции международного аэропорта "Днепропетровск" во время проведения земельных работ обнаружены устаревшие боеприпасы времен Второй мировой войны (2 авиабомбы SC-10).

На территории аэропорта Днепра нашли боеприпасы 34.ua

Боеприпасы не изъяли в связи с возможным нахождением в земли других взрывоопасных предметов. Продолжение работ запланировано на 8 марта.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что делать, если вы нашли подозрительный предмет. Спасатели Днепра дали советы.

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