В Днепре загорелась маршрутка с пассажирами: фото и видео

В Днепре, 30 июля, около 9:00 загорелась маршрутка с пассажирами в салоне.
Пожар произошел на 101 маршруте возле Днепровского национального университета, сообщает 056 (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Как стало известно, возгорание возникло в районе заднего колеса.
В этот момент в салоне находились люди, которые самостоятельно вышли из маршрутки. К счастью, никто не пострадал.
Загорелась 101 маршрутка
Днепр Час
До приезда спасателей водитель сам пытался потушить возгорание, использовав огнетушитель и воду.
Пожарные прибыли на место происшествия через несколько минут и потушили маршрутку.
Загорелась маршрутка
056
Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре на ходу у маршрутки лопнули колеса.
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