Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Происшествия

В Днепре загорелась маршрутка с пассажирами: фото и видео

758 Читать материал на украинском

В Днепре, 30 июля, около 9:00 загорелась маршрутка с пассажирами в салоне.

Пожар произошел на 101 маршруте возле Днепровского национального университета, сообщает 056 (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, возгорание возникло в районе заднего колеса.

В этот момент в салоне находились люди, которые самостоятельно вышли из маршрутки. К счастью, никто не пострадал.

Новости
Стало известно, когда в Днепре подорожает проезд в маршрутках

Загорелась 101 маршрутка

Загорелась 101 маршрутка

Днепр Час

До приезда спасателей водитель сам пытался потушить возгорание, использовав огнетушитель и воду.

Пожарные прибыли на место происшествия через несколько минут и потушили маршрутку.

Загорелась маршрутка

Загорелась маршрутка

056

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре на ходу у маршрутки лопнули колеса.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Место
Украина Днепр
Теги
Днепр маршрутка пожар
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel