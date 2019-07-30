В Днепре загорелась маршрутка с пассажирами: фото и видео

В Днепре, 30 июля, около 9:00 загорелась маршрутка с пассажирами в салоне.

Пожар произошел на 101 маршруте возле Днепровского национального университета, сообщает 056 (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, возгорание возникло в районе заднего колеса.

В этот момент в салоне находились люди, которые самостоятельно вышли из маршрутки. К счастью, никто не пострадал.

Загорелась 101 маршрутка Днепр Час

До приезда спасателей водитель сам пытался потушить возгорание, использовав огнетушитель и воду.

Пожарные прибыли на место происшествия через несколько минут и потушили маршрутку.

Загорелась маршрутка 056

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре на ходу у маршрутки лопнули колеса.

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