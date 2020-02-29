В Днепре врачи борются за жизнь ребенка, которому взрыв снаряда оторвал руку. Видео

В субботу, 29 февраля, в Днепре в результате взрыва 8-летниму мальчику оторвало руку. Врачи Областной детской больницы делают все возможное для спасения жизни ребенка.

Мальчика поместили в реанимацию и провели срочную операцию. Об этом сообщил Днепр оперативный.

Начальник хирургической службы Сергей Инюшин сообщил, что для спасения жизни ребенка работают три команды медиков. Состояние мальчика оценивается как тяжелое, у него поврежден живот и селезенка, ампутирована левая рука, множественные осколочные ранения ног.

Ребенку оторвало руку из-за взрыва снаряда Днепр оперативный

Медики уже остановили кровотечение в брюшной полости, зашили поврежденные ткани, спасли селезенку ребенка, на поврежденной руке врачи формируют культю. Операции продолжаются.

Сразу после взрыва мальчику оказывал помощь военный по имени Сергей, который грамотно и оперативно наложил жгут и остановил кровотечение.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре на жилмассиве Красный Камень прогремел взрыв. На Рубиновом бульваре у 8-летнего ребенка взорвалось взрывное устройство осколочного типа.

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