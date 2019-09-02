В Днепре возле школы нашли труп

Около 7:30 понедельника, 2 сентября, возле школы №134 на улице Шолохова в Днепре был обнаружен труп мужчины.

Тело обнаружила женщина, которая прогуливалась по улице, передает "Информатор".

В канале недалеко от школы №134 нашли мертвого мужчину (иллюстрация) realno.te.ua

Мужчина лежал недалеко от берега канала, лицом в воде.

На место происшествия прибыли полиция, следователь и судмедэксперты.

О причинах смерти мужчины пока не сообщается.

Отмечается, что при нем не обнаружили вещей и документов, которые помогли бы установить личность.

Подробности происшествия устанавливают правоохранители.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре 30 августа пожилой мужчина скончался на пороге магазина "Домовичок". Выходя из магазина, пенсионер почувствовал недомогание, схватился за сердце и упал замертво.

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