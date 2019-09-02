Новости Реклама
2 сентября • обновлено в 11:15
Каждый найдёт своё!
Мова Язык
Главная Блоги

/ Происшествия

В Днепре возле школы нашли труп

397 Читать материал на украинском

Около 7:30 понедельника, 2 сентября, возле школы №134 на улице Шолохова в Днепре был обнаружен труп мужчины.

Тело обнаружила женщина, которая прогуливалась по улице, передает "Информатор".

В канале недалеко от школы №134 нашли мертвого мужчину (иллюстрация)

В канале недалеко от школы №134 нашли мертвого мужчину (иллюстрация)

realno.te.ua

Мужчина лежал недалеко от берега канала, лицом в воде.

Новости
В Днепре авто скатилось в реку: пришлось вызывать спасателей

На место происшествия прибыли полиция, следователь и судмедэксперты.

О причинах смерти мужчины пока не сообщается.

Отмечается, что при нем не обнаружили вещей и документов, которые помогли бы установить личность.

Новости
Выпрыгнул с 24 этажа: в Днепре мужчина покончил с собой на глазах у жены

Подробности происшествия устанавливают правоохранители.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре 30 августа пожилой мужчина скончался на пороге магазина "Домовичок". Выходя из магазина, пенсионер почувствовал недомогание, схватился за сердце и упал замертво.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина Днепр
Теги
смерть школа полиция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...