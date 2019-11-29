В Днепре возле школы нашли два трупа: подробности

В Днепре 28 ноября на заброшенной постройке возле 25-ой школы обнаружили тела двух мужчин, завернутых в одеяло.

Трупы были спрятаны в углу одного из помещений. Об этом сообщает Информатор.

В Днепре возле школы нашли два трупа Информатор

О находке в полицию сообщили бездомные. Изначально казалось, что мужчины попросту спят, однако позже выяснилось, что оба – мертвы. По неподтвержденной информации, смерть наступила из-за передозировки наркотиками. Изо рта одного из них шла пена. Точную причину случившегося установит судмедэкспертиза.

На место вызвали следственно-оперативную группу и сотрудников розыска. Правоохранители разбираются в деталях ситуации, устанавливают личности умерших и выясняют, есть ли у происшествия криминальный характер.

В Днепре возле школы нашли два трупа Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре на пересечении проспекта Слобожанского и улицы Байкальской столкнулись грузовик DAF и пассажирская маршрутка. В происшествии пострадали два человека.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!