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24 декабря • обновлено в 08:47
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Карина Бондаренко

Под Днепром водитель насмерть сбил пешехода: фото и видео трагедии 18+

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В понедельник, 23 декабря, на Криворожском шоссе под Днепром автомобиль Mitsubishi насмерть сбил пешехода.

Мужчина шел по середине дороги на неосвещенном участке, сообщает Информатор. Также погибший был одет в черную одежду, поэтому водитель его не заметил (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Смертельное ДТП в Днепре

Смертельное ДТП в Днепре

Информатор

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Снес забор и вылетел с дороги: в Днепре произошло страшное ДТП

От полученных травм мужчина скончался на месте. В результате столкновения у Mitsubishi помяло капот и насквозь пробило лобовое стекло. На место прибыла патрульная полиция и следователи по ДТП.

Внимание! Фото 18+

Смертельное ДТП в Днепре

Смертельное ДТП в Днепре

Информатор

Смертельное ДТП в Днепре

Смертельное ДТП в Днепре

Информатор

Смертельное ДТП в Днепре

Смертельное ДТП в Днепре

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре 22 декабря на улице Макарова автомобиль Mitsubishi въехал в здание и перевернулся. В аварии пострадали все, кто находился в машине.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Теги
ДТП пешеход
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