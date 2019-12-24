Под Днепром водитель насмерть сбил пешехода: фото и видео трагедии 18+

В понедельник, 23 декабря, на Криворожском шоссе под Днепром автомобиль Mitsubishi насмерть сбил пешехода.

Мужчина шел по середине дороги на неосвещенном участке, сообщает Информатор. Также погибший был одет в черную одежду, поэтому водитель его не заметил (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Смертельное ДТП в Днепре Информатор

От полученных травм мужчина скончался на месте. В результате столкновения у Mitsubishi помяло капот и насквозь пробило лобовое стекло. На место прибыла патрульная полиция и следователи по ДТП.

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Смертельное ДТП в Днепре Информатор

Смертельное ДТП в Днепре Информатор

Смертельное ДТП в Днепре Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре 22 декабря на улице Макарова автомобиль Mitsubishi въехал в здание и перевернулся. В аварии пострадали все, кто находился в машине.

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