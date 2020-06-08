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8 июня • обновлено в 18:25
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Алина Рашевская
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В Днепре во время пожара серьезно обгорел мужчина. Видео с места ЧП

1.1т
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В понедельник, 8 июня, в Индустриальном районе Днепра произошел пожар на территории садового общества.

В результате происшествия пострадал 65-летний мужчина. Он пытался потушить пламя самостоятельно, однако получил серьезные ожоги рук, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Пожар в Днепре

Пожар в Днепре

konstantinovka.in.ua

К приезду чрезвычайников огонь успел уничтожить деревянную хозяйственную постройку на площади 20 кв. метров. Пламя удалось укротить лишь спустя полтора часа.

К ликвидации пожара были привлечены восемь человек личного состава и одна единица пожарно-спасательной техники. Причина возгорания на данный момент неизвестна.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в центре Днепра сгорела иномарка. Есть основания предполагать, что транспортное средство подожгли.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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