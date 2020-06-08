В Днепре во время пожара серьезно обгорел мужчина. Видео с места ЧП

В понедельник, 8 июня, в Индустриальном районе Днепра произошел пожар на территории садового общества.
В результате происшествия пострадал 65-летний мужчина. Он пытался потушить пламя самостоятельно, однако получил серьезные ожоги рук, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.
Пожар в Днепре
konstantinovka.in.ua
К приезду чрезвычайников огонь успел уничтожить деревянную хозяйственную постройку на площади 20 кв. метров. Пламя удалось укротить лишь спустя полтора часа.
К ликвидации пожара были привлечены восемь человек личного состава и одна единица пожарно-спасательной техники. Причина возгорания на данный момент неизвестна.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в центре Днепра сгорела иномарка. Есть основания предполагать, что транспортное средство подожгли.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!