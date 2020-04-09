В Днепре в тройном ДТП пострадала женщина. Фото

В четверг, 9 апреля, в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого произошло столкновение автомобилей ВАЗ, Fiat и Hyundai.

В результате аварии пострадала пассажирка ВАЗ. Ее доставили в городскую больницу №16, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По предварительной информации, Hyundai остановился, чтобы пропустить другой автомобиль. В этот момент ВАЗ протаранил Fiat, который, в свою очередь, ударил Hyundai.

ДТП в Днепре Информатор

Движение транспорта на данном участке было временно затруднено. Все детали произошедшего выясняли правоохранители.

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре мужчина с ножом набросился на горожанку. Ее спас полицейский.

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