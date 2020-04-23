Погибла молодая фигуристка: в Днепре суд отпустил виновницу громкого ДТП

В Днепре апелляционный суд освободил от уголовной ответственности виновницу смертельного ДТП, которое произошло более 10 лет назад и унесло жизнь молодой фигуристки Радмилы Тигиевой.

Соответствующее решение вынесли в среду, 22 апреля, пишет "Судебный репортер" со ссылкой на активиста Всеволода Новохатько.

Так, 21 февраля 2020 года Октябрьский райсуд Днепра приговорил женщину к 6 годам лишения свободы, хотя еще в октябре 2019 истек 10-летний срок давности привлечения к уголовной ответственности по этому делу. Суд первой инстанции не освободил обвиняемую от ответственности, мотивируя это тем, что в ходе рассмотрения она не выразила такого желания и не подала ходатайства.

В Днепре суд отпустил виновницу громкого ДТП

Приговор обжаловали как защита, так и обвинение. В частности, прокурор, не оспаривая доказанность вины, считал, что суд неправильно применил закон об уголовной ответственности.

Как все было

В 2009 году в селе Войсковое 22-летняя Екатерина Прокопец в состоянии алкогольного опьянения вызвала ДТП. Девушка якобы пыталась объехать пешехода, ее машина съехала в сторону и столкнулась с недвижимым микроавтобусом, который, в свою очередь, сбил молодых людей, стоявших поблизости. 21-летняя фигуристка Радмила Тигиева погибла на месте, еще один парень получил тяжелые телесные повреждения.

Погибшая в ДТП Тигиева Факты

Cледствие продолжалось 7 лет, дело закрывали и возобновляли. Судебный процесс начался только в 2016 году.

В суде Прокопец вину не признавала и отрицала, что была в состоянии алкогольного опьянения, говоря, что только около 21 часов выпила бокал пива. Однако экспертиза обнаружила у него в крови алкоголь.

Суд решил, что смерть Тигиевой и телесные повреждения другого потерпевшего является прямым следствием превышения скорости обвиняемой.

Прокопец двигалась по широкой проезжей части по открытой местности и могла вовремя обнаружить опасность или препятствие для движения, поэтому должна уменьшить скорость вплоть до полной остановки автомобиля или безопасно объехать препятствие.

Апелляционный суд же решил иначе. Полный текст решения должен быть опубликован 27 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кассационный уголовный суд Верховного суда оправдал женщину, которая села за руль автомобиля и сбила насмерть прохожую, поскольку та не умела управлять транспортным средством.

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