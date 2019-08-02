В Днепре столкнулись две легковушки: Citroen перевернулся на бок

В Днепре на пересечении улиц Выборгской и Нестерова случилось ДТП с участием ВАЗ и Citroen.
Инцидент произошел 2-го августа около 9:20. Об этом сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
ДТП в Днепре
Информатор
Известно, что Citroen двигался по Выборгской, ВАЗ — по Нестерова. В результате столкновения иномарка перевернулась на бок.
На месте происшествия детали выясняли правоохранители.
Движение транспорта на данный момент не затруднено.
В Днепре столкнулись ВАЗ и Citroen
Информатор
В Днепре столкнулись ВАЗ и Citroen
Информатор
В Днепре столкнулись ВАЗ и Citroen
Информатор
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что из-за аварии центр Днепра останется без воды.
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