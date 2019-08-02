Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Происшествия

В Днепре столкнулись две легковушки: Citroen перевернулся на бок

351 Читать материал на украинском

В Днепре на пересечении улиц Выборгской и Нестерова случилось ДТП с участием ВАЗ и Citroen.

Инцидент произошел 2-го августа около 9:20. Об этом сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Новости
"Врезался в фуру на полном ходу": в Киеве произошло жесткое ДТП с пострадавшими

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

Известно, что Citroen двигался по Выборгской, ВАЗ — по Нестерова. В результате столкновения иномарка перевернулась на бок.

На месте происшествия детали выясняли правоохранители.

Движение транспорта на данный момент не затруднено.

В Днепре столкнулись ВАЗ и Citroen

В Днепре столкнулись ВАЗ и Citroen

Информатор

В Днепре столкнулись ВАЗ и Citroen

В Днепре столкнулись ВАЗ и Citroen

Информатор

В Днепре столкнулись ВАЗ и Citroen

В Днепре столкнулись ВАЗ и Citroen

Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что из-за аварии центр Днепра останется без воды.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина Днепр
Теги
Днепр ДТП авария
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel