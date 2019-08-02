В Днепре столкнулись две легковушки: Citroen перевернулся на бок

В Днепре на пересечении улиц Выборгской и Нестерова случилось ДТП с участием ВАЗ и Citroen.

Инцидент произошел 2-го августа около 9:20. Об этом сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

ДТП в Днепре Информатор

Известно, что Citroen двигался по Выборгской, ВАЗ — по Нестерова. В результате столкновения иномарка перевернулась на бок.

На месте происшествия детали выясняли правоохранители.

Движение транспорта на данный момент не затруднено.

В Днепре столкнулись ВАЗ и Citroen Информатор

В Днепре столкнулись ВАЗ и Citroen Информатор

В Днепре столкнулись ВАЗ и Citroen Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что из-за аварии центр Днепра останется без воды.

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