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3 июня • обновлено в 17:44
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В Днепре спасатели освободили младенца из закрытой машины. Фото

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В среду, 3 июня, в Днепре женщина вышла из автомобиля, оставив в салоне ключи. Внезапно двери захлопнулись, система автоматического закрытия дала сбой.

Спасатели вскрывают автомобиль

Спасатели вскрывают автомобиль

dp.dsns.gov.ua

В салоне машины осталась пятимесячная дочь владелицы авто, об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Самостоятельно достать ребенка из автомобиля мать не смогла, пришлось обратиться к спасателям. Они прибыли на место и с помощью шанцевого инструмента оперативно вскрыли автомобиль. Ребенок не пострадал.

Спасатели вскрывают автомобиль

Спасатели вскрывают автомобиль

dp.dsns.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Кременчуге девятимесячный ребенок попал в реанимацию с острым медикаментозным отравлением каплями для носа "Нокспрей".

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Место
Украина Днепр
Тег
ребенок
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