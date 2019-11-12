В Днепре случилось серьезное ДТП с переворотом: фото и видео с места ЧП

В Днепре вечером 11 ноября на улице Шахматный проезд произошло столкновение Mazdа и Opel, в результате чего последний перевернулся.

Виновник аварии бесследно исчез с места происшествия. Об этом сообщает Информатор.

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Как стало известно, автомобиль Mazda выезжал из города, в то время как Opel двигался в противоположном направлении. В один момент водитель "немца" потерял управление и вылетел на встречную полосу, в результате чего и произошло столкновение. От удара иномарка перевернулась.

Водительница Mazda не получила серьезных травм, а вот о состоянии виновника случившегося ничего не известно, так как он скрылся с места аварии.

Детали произошедшего выясняли правоохранители.

В Днепре столкнулись Mazdа и Opel Информатор

В Днепре столкнулись Mazdа и Opel Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в центре Днепра Daewoo сбил пешехода. Мужчина перебегал дорогу на красный сигнал светофора. От удара пострадавший упал на землю и ударился затылком о бордюр.

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