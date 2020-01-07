Во вторник, 7 января, на улице Казака Мамая в Днепре мужчина напился и начал стрелять по дворовым собакам.

Жертв удалось избежать потому что злоумышленник стрелял из стартового пистолета, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Мужчина сидел во дворе своего дома и переодически стрелял по животным, которые проходили мимо. Это продолжалось до тех пор, пока местные жители не вызвали полицию. На место происшествия также направили следственно-оперативную группу.

По словам свидетелей, мужчина стрелял в собак от скуки. Правоохранители изъяли у дебошира пистолет и доставили его в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В Днепре пьяный мужчина открыл стрельбу на улице Информатор

У дебошира изъяли оружие Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре 7 января на перекрестке улиц Надежды Алексеенко и Владимира Антоновича столкнулись Daewoo и Hyundai. Удар был такой силы, что Daewoo вынесло на обочину.

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