Главная Новости
7 января • обновлено в 21:11
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Карина Бондаренко

В Днепре пьяный мужчина открыл стрельбу на улице

442
Читать материал на украинском

Во вторник, 7 января, на улице Казака Мамая в Днепре мужчина напился и начал стрелять по дворовым собакам.

Жертв удалось избежать потому что злоумышленник стрелял из стартового пистолета, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Мужчина сидел во дворе своего дома и переодически стрелял по животным, которые проходили мимо. Это продолжалось до тех пор, пока местные жители не вызвали полицию. На место происшествия также направили следственно-оперативную группу.

Новости
Житель Днепра раздает семена дерева, которое борется с глобальным потеплением

По словам свидетелей, мужчина стрелял в собак от скуки. Правоохранители изъяли у дебошира пистолет и доставили его в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В Днепре пьяный мужчина открыл стрельбу на улице

В Днепре пьяный мужчина открыл стрельбу на улице

Информатор

У дебошира изъяли оружие

У дебошира изъяли оружие

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре 7 января на перекрестке улиц Надежды Алексеенко и Владимира Антоновича столкнулись Daewoo и Hyundai. Удар был такой силы, что Daewoo вынесло на обочину.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Теги
стрельба издевательства
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги