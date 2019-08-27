В Днепре пропала больная женщина: родные попросили помощи

Во вторник, 27 августа, в Днепре пропала 84-летняя Затолюк Сания Кавыевна.
Утром женщина села на автобус и не вернулась домой, передает "Информатор".
Затолюк Сания, пропала 27 августа в Днепре
Информатор
Родственники пропавшей сообщили, что у нее проблемы с памятью и сахарный диабет второго типа.
Отмечается, что утром ее посадили на автобус № 95А в районе ж/м Клочко, а в 7:15 она вышла из транспорта на остановке в районе ж/м Фрунзенский.
Документов и телефона у пропавшей не было.
У женщины седые волосы, коротка стрижка, карие глаза, рост 152 см.
Всех, кто может сообщить информацию о местонахождении пропавшей, просят сообщить в полицию.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре нашли мертвым пропавшего мужчину. Тело нашли в карьере на жилмассиве Красный Камень, на глубине 8 метров. Труп был покрыт песком, его обнаружил отдыхающий, когда нырял.
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