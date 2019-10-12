В Днепре при пожаре заживо сгорела женщина: подробности

В Днепре 12 октября на улице Косогорная горел частный дом.
Во время пожара погибла 57-летняя хозяйка дома. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.
В Днепре женщина заживо сгорела в собственном доме
Караван
О пожаре в частном домовладении на Косогорной на линию "101" сообщили около 10:43. По указанному адресу направили отделения 3 и 25 государственных пожарно-спасательных частей ГУ ГСЧС.
Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник в частном доме и в задымленном жилище могла находиться хозяйка.
При проведении разведки спасатели обнаружили погибшую 57-летнюю женщину. Пожар локализовали в 11:26 и ликвидировали в 12:10. Огонь повредил домашнее имущество на общей площади 20 м².
Причина возникновения пожара устанавливается. К ликвидации пожара привлекли 10 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
В Днепре горел частный дом
ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
В Днепре горел частный дом
ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ночью в Днепре загорелась больница. Пожар произошел 9 октября в городской клинической больнице №9. Из-за сильного задымления со второго этажа больницы пришлось эвакуировать 19 пациентов.
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