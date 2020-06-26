В Днепре полковник полиции покончил с собой в собственной квартире

В Днепре 25 июня полковник полиции Павел Савенко покончил жизнь самоубийством.

Закрывшись в одной из комнат собственной квартиры, полицейский выстрелил себе в висок из карабина. Бездыханное тело мужчины обнаружила его жена по возвращении домой после прогулки с ребенком, сообщает "Днепр оперативный".

Предсмертной записки на месте происшествия не нашли. Ни родственники, ни коллеги Павла не имеют догадок, что могло подтолкнуть его к такому поступку. У мужчины были семья, успешная карьера и много друзей.

В Днепре полковник полиции покончил с собой в собственной квартире Facebook/Denis Peftiev

"Полковник полиции Савенко Павел Евгеньевич был тем офицером, который растворялся в работе до последней капли, отдавал всего себя, не жалея ни времени, ни сил. Это был лучший руководитель подразделения криминального анализа в Украине, который построил все с нуля, вывел подразделение на очень высокий уровень, пользовался большим уважением среди коллег, за помощью в раскрытии преступлений к нему обращалось огромное количество сотрудников полиции", – написал на своей странице в Facebook начальник Управления уголовного анализа Национальной полиции Украины Денис Пефтиев.

Скриншот Facebook/Denis Peftiev

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