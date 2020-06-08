В Днепре полиция остановила парня, который пытался разными способами покончить с жизнью

В ночь с 7 на 8 июня молодой человек пытался спрыгнуть с Нового моста. Он уже перелез за перила и практически отпустил их, но патрульные затащили его обратно.

По предварительной информации, полураздетого человека, который ходит посреди проезжей части, сотрудники полиции увидели по камерам "Безпечного міста". Парень то бросался под колеса автомобилей, то садился на дорогу, сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Днепре парень бросался под колеса автомобилей и пытался спрыгнуть с моста Информатор

Парень перелез через перила, явно намереваясь прыгнуть вниз. В тот момент к месту уже направлялись наряд полиции и бригада скорой помощи. Ситуацию на воде контролировал водный патруль.

Полицейские пытались поговорить с молодым человеком, но тот не шел на контакт. В момент, когда парень разрешил подойти одному из правоохранителей, патрульные схватили его и затащили обратно. Парень находился в неадекватном состоянии. Медики осмотрели его, после чего полицейские доставили парня в Соборный райотдел. По словам специалистов, молодой человек отправится в специализированное учреждение.

Правоохранители остановили парня, который пытался покончить с жизнью Информатор

Молодой человек не шел на контакт Информатор

Парня заметили с помощью камер наблюдения Информатор

Теперь молодой человек нуждается в наблюдении и помощи Информатор

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