В Днепре 20 августа на перекрестке улицы Святослава Храброго и Троицкой произошло ДТП.

Столкнулись микроавтобус Renault Trafic и Daewoo Nubira, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

ДТП в Днепре

Как стало известно, водитель потерял управление и микроавтобус начало бросать в разные стороны на дороге и он перевернулся.

По предварительной информации, Renault ехал по Святослава Храброго, но проигнорировал знак "Уступи дорогу" и не пропустил Daewoo, которая в этот момент спускалась по Троицкой. От удара микроавтобус отлетел в сторону и перевернулся на бок.

В происшествии пострадали водитель и пассажир Renault. Их забрала карета скорой помощи с травмами разной степени тяжести. У мужчины сломана ключица и есть ссадины, у женщины — закрытая черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки.

Теперь правоохранители выясняют все обстоятельства.

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Как сообщал OBOZREVATEL, в Долгинцевском районе Кривого Рога с дороги слетел грузовой автомобиль Mercedes.

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