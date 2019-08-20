В Днепре 20 августа на перекрестке улицы Святослава Храброго и Троицкой произошло ДТП.
Столкнулись микроавтобус Renault Trafic и Daewoo Nubira, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
ДТП в Днепре
Как стало известно, водитель потерял управление и микроавтобус начало бросать в разные стороны на дороге и он перевернулся.
По предварительной информации, Renault ехал по Святослава Храброго, но проигнорировал знак "Уступи дорогу" и не пропустил Daewoo, которая в этот момент спускалась по Троицкой. От удара микроавтобус отлетел в сторону и перевернулся на бок.
В происшествии пострадали водитель и пассажир Renault. Их забрала карета скорой помощи с травмами разной степени тяжести. У мужчины сломана ключица и есть ссадины, у женщины — закрытая черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки.
Теперь правоохранители выясняют все обстоятельства.
ДТП в Днепре
ДТП в Днепре
ДТП в Днепре
Как сообщал OBOZREVATEL, в Долгинцевском районе Кривого Рога с дороги слетел грузовой автомобиль Mercedes.
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