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24 мая • обновлено в 09:37
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Игорь Кравченко

В Днепре оштрафовали родителей девушки, которая весела на верхнем этаже недостроя

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В Днепре полицейские нашли 15-летнюю девушку, которая устроила опасные развлечения из окна многоэтажки, и привлекли к ответственности ее родителей.

По данному факту в отношении отца несовершеннолетней правоохранители составили административный протокол по ст. 184 КУоАП – невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, на котором зафиксировано, как девушка повисла из окна девятого этажа заброшенного здания по улице Бориса Кротова.

Полиция оштрафовала родителей девушки, которая весела на верхнем этаже недостроя

Полиция оштрафовала родителей девушки, которая весела на верхнем этаже недостроя

Скриншот из видео

Сотрудники с ювенальной превенции Шевченковского отделения полиции немедленно начали проверку, установили личность девушки и ее родителей. В ходе беседы девушка не смогла объяснить сотрудникам полиции, зачем забралась на окно здания. Правоохранители провели разъяснительную беседу с родителями и девушкой об опасности подобных развлечений.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре подростки устроили опасные игры на верхнем этаже недостроя. Одна из девочек без какой-либо страховки повисла на руках на краю плиты.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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