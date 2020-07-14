В Днепре обнаружили части тела неизвестного мужчины: полиция просит о помощи. Фото 18+

Полиция Днепра просит о помощи установить личность погибшего мужчины. Части его тела обнаружили 18 июня.

Происшествие случилось в водоеме вблизи Краснопольского кладбища в районе дома №74 по улице Малахова. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Особая примета: на запястье левой руки татуировка в виде букв, обозначающих группу крови "В (ІІІ) Rh+".

Также на месте происшествия правоохранители изъяли ткань, похожую на майку зеленого цвета с карманом слева, темно-синий кроссовок, шерстяной свитер черного цвета, фрагмент ткани, напоминающей футболку серого цвета с изображением джинсовых брюк и других мелких надписей.

Внимание! Фото 18+

Полиция Днепра просит о помощи установить личность погибшего мужчины. Фото пресс-службы ГУ НП в Днепропетровской области

"В настоящее время известно, что труп находился в водоеме в период времени от одного месяца до полугода. Найденные фрагменты тела, а именно кость левой руки, на которой находится татуировка группы крови "В (ІІІ) Rh+". Также установлено, что возраст данного мужчины от 20 до 45 лет", – отметил начальник сектора ВКП Днепровского отдела полиции Дмитрий Морозов.

Просьба ко всем, кому что-либо известно о личности умершего мужчины, сообщить в Днепровский отдел полиции ГУ НП в Днепропетровской области по телефонам: (067)6909228, (067)9535330, "102", или другим удобным способом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре 30-летняя старший лейтенант полиции превенции выстрелила себе в голову из табельного пистолета в собственном рабочем кабинете. Чрезвычайное происшествие случилось 11 июля в Самарском отделении полиции.