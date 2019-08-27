Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Происшествия

В Днепре мужчину заживо похоронило под толщей глины: видео спасения

549 Читать материал на украинском

В Днепре 26 августа во время проведения земляных работ мужчину привалило глиной.

Инцидент произошел в Чечеловском районе города около 18:15. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В Днепре мужчину привалило глиной

В Днепре мужчину привалило глиной

Коллаж

Новости
Избивали ногами: в Днепре толпа подростков жестоко расправилась над мужчиной. Видео

По прибытии к месту происшествия спасатели установили, что во время рытья котлована произошел сдвиг глины, в результате чего одному из рабочих привалило ноги.

С помощью лопат сотрудники ГСЧС освободили пострадавшего из ловушки и передали медикам.

54-летнего потерпевшего с переломом ноги госпитализировали в Днепровскую областную клиническую больницу имени Мечникова.

На месте происшествия работали 6 спасателей и 2 единицы техники.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре нашли мертвым пропавшего мужчину. Тело нашли в карьере на жилмассиве Красный Камень, на глубине 8 метров. Труп был покрыт песком, его обнаружил отдыхающий, когда нырял.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
Украина Днепр
Теги
мужчина спасение получил травму
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...