В Днепре мужчину заживо похоронило под толщей глины: видео спасения

В Днепре 26 августа во время проведения земляных работ мужчину привалило глиной.

Инцидент произошел в Чечеловском районе города около 18:15. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В Днепре мужчину привалило глиной Коллаж

По прибытии к месту происшествия спасатели установили, что во время рытья котлована произошел сдвиг глины, в результате чего одному из рабочих привалило ноги.

С помощью лопат сотрудники ГСЧС освободили пострадавшего из ловушки и передали медикам.

54-летнего потерпевшего с переломом ноги госпитализировали в Днепровскую областную клиническую больницу имени Мечникова.

На месте происшествия работали 6 спасателей и 2 единицы техники.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре нашли мертвым пропавшего мужчину. Тело нашли в карьере на жилмассиве Красный Камень, на глубине 8 метров. Труп был покрыт песком, его обнаружил отдыхающий, когда нырял.

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