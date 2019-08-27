В Днепре мужчину заживо похоронило под толщей глины: видео спасения

В Днепре 26 августа во время проведения земляных работ мужчину привалило глиной.
Инцидент произошел в Чечеловском районе города около 18:15. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
В Днепре мужчину привалило глиной
Коллаж
По прибытии к месту происшествия спасатели установили, что во время рытья котлована произошел сдвиг глины, в результате чего одному из рабочих привалило ноги.
С помощью лопат сотрудники ГСЧС освободили пострадавшего из ловушки и передали медикам.
54-летнего потерпевшего с переломом ноги госпитализировали в Днепровскую областную клиническую больницу имени Мечникова.
На месте происшествия работали 6 спасателей и 2 единицы техники.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре нашли мертвым пропавшего мужчину. Тело нашли в карьере на жилмассиве Красный Камень, на глубине 8 метров. Труп был покрыт песком, его обнаружил отдыхающий, когда нырял.
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