В Днепре мужчина вспорол себе живот из-за долгов

В Днепре мужчина вспорол себе живот. Информатор

В Днепре на жилмассиве Тополь 27- летний мужчина попытался покончить жизнь самоубийством. Инцидент произошел 29 июня около 10:00 на станции "Встречная".

К месту происшествия горожане вызвали скорую и полицию, сообщил "Информатор".

Мужчина вспорол себе живот разбитой бутылкой. По предварительной информации, причина такого поступка — долги. Медики оперативно прибыли на место происшествия. Пострадавшего стабилизировали и доставили в первую больницу "скорой помощи" с ранением брюшной полости и внутренним кровотечением. Мужчину прооперировали.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, жена депутата Николаевского областного совета погибла от выстрела в голову из травматического оружия. Сам мужчина заявил, что она совершила самоубийство.