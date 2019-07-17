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В Днепре мужчина катался на мотоцикле с ружьем в мешке

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Утром 17-го июля в Днепре полицейские обнаружили у нарушителя ПДД нелегальное оружие.

Мотоцикл "Mustang" со спрятанным ружьем был остановлен патрульными на перекрестке улицы Старокодакской и Запорожского шоссе. Об этом сообщили на странице Патрульной полиции Днепропетровской области в Facebook.

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В Днепре поймали мужчину с нелегальным оружием

Facebook

Как отмечается, изначально транспортное средство подверглось проверке по причине нарушения правил вождения, однако во время осмотра багажа полицейские выявили предмет, похожий на ружье. Гражданин не имел на него никаких разрешительных документов.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения обстоятельств этого события.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ВСУ показали запрещенное во всем мире оружие террористов.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр патрульная полиция оружие
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