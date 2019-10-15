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15 октября • обновлено в 12:22
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/ Происшествия

В Днепре мужчина изнасиловал 5-летнюю девочку

1.5т Читать материал на украинском

На Днепропетровщине 32-летний мужчина изнасиловал маленькую дочь своих знакомых.

Родители попросили присмотреть за ребенком, когда тот совершил действия сексуального характера. Происшествие случилось в воскресенье, 13 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления национальной полиции в Днепропетровской области.

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Сегодня, 15 октября, девочку доставили в полицию для документирования преступления и работы с психологами. Мужчину задержали правоохранители. Известно, что злоумышленник был ранее судим за кражи.

В Днепре мужчина изнасиловал 5-летнюю девочку

ГУНП в Днепропетровской области

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование). После проведения судебно-психологической экспертизы задержанному будет вручено уведомление о подозрении и избрана мера пресечения.

За совершенное преступление задержанному грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

В Днепре мужчина изнасиловал 5-летнюю девочку

ГУНП в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Днепропетровщине мужчина регулярно насиловал падчерицу на протяжении двух лет. Не так давно стало известно, что девочка родила от него ребенка.

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Место
Украина Днепр
Тег
изнасилование
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Это Украина детка - родина педофилов...
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