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5 декабря • обновлено в 13:09
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/ Происшествия

В Днепре молодая девушка устроила жуткое самоубийство

1.5т
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В четверг, 5 декабря, на Запорожском шоссе в Днепре 21-летняя девушка покончила с собой, выпрыгнув с балкона на 10-м этаже.

Ее тело без признаков жизни обнаружили местные жители на козырьке подъезда многоэтажки, сообщает "Информатор".

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Девушка выпрыгнула с 10 этажа в Днепре

Девушка выпрыгнула с 10 этажа в Днепре

Информатор

На место происшествие, кроме патрульного экипажа, направили реанимобиль и бригаду Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. С помощью спасателей медики поднялись к девушке и пытались "откачать" ее. Однако от полученных травм она скончалась на месте.

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По предварительной информации, девушка покончила с собой. Но правоохранители рассматривают несколько причин трагедии: как самоубийство, так и несчастный случай.

На момент смерти умершей был 21 год

На момент смерти умершей был 21 год

Информатор

Тело девушки обнаружили соседи

Тело девушки обнаружили соседи

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что ночью 3 декабря на улице Набережной Победы в Днепре обнаружили тело женщины. Умершая выпала из окна на 10 этаже. Труп нашли возле дома №50 приблизительно в 2:30 ночи

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Теги
самоубийство смерть
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