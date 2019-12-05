В Днепре молодая девушка устроила жуткое самоубийство

В четверг, 5 декабря, на Запорожском шоссе в Днепре 21-летняя девушка покончила с собой, выпрыгнув с балкона на 10-м этаже.
Ее тело без признаков жизни обнаружили местные жители на козырьке подъезда многоэтажки, сообщает "Информатор".
Девушка выпрыгнула с 10 этажа в Днепре
Информатор
На место происшествие, кроме патрульного экипажа, направили реанимобиль и бригаду Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. С помощью спасателей медики поднялись к девушке и пытались "откачать" ее. Однако от полученных травм она скончалась на месте.
По предварительной информации, девушка покончила с собой. Но правоохранители рассматривают несколько причин трагедии: как самоубийство, так и несчастный случай.
На момент смерти умершей был 21 год
Информатор
Тело девушки обнаружили соседи
Информатор
Ранее OBOZREVATEL писал, что ночью 3 декабря на улице Набережной Победы в Днепре обнаружили тело женщины. Умершая выпала из окна на 10 этаже. Труп нашли возле дома №50 приблизительно в 2:30 ночи
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!