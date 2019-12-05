В Днепре молодая девушка устроила жуткое самоубийство

В четверг, 5 декабря, на Запорожском шоссе в Днепре 21-летняя девушка покончила с собой, выпрыгнув с балкона на 10-м этаже.

Ее тело без признаков жизни обнаружили местные жители на козырьке подъезда многоэтажки, сообщает "Информатор".

Девушка выпрыгнула с 10 этажа в Днепре Информатор

На место происшествие, кроме патрульного экипажа, направили реанимобиль и бригаду Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. С помощью спасателей медики поднялись к девушке и пытались "откачать" ее. Однако от полученных травм она скончалась на месте.

По предварительной информации, девушка покончила с собой. Но правоохранители рассматривают несколько причин трагедии: как самоубийство, так и несчастный случай.

На момент смерти умершей был 21 год Информатор

Тело девушки обнаружили соседи Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что ночью 3 декабря на улице Набережной Победы в Днепре обнаружили тело женщины. Умершая выпала из окна на 10 этаже. Труп нашли возле дома №50 приблизительно в 2:30 ночи

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