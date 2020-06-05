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5 июня • обновлено в 15:51
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В Днепре микроавтобус влетел на остановку: момент аварии попал в сеть

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В пятницу, 5 июня, в Днепре на перекрестке улиц Калиновая и Образцова произошло дорожно-транспортное происшествие. Около 10.00 на остановку общественного транспорта влетел микроавтобус.

ДТП на Образцова

ДТП на Образцова

Facebook/Ольга Волкова

По предварительной информации, во время движения у автомобиля марки Ivecо отказали тормоза, сообщает "Днепр оперативный".

Водитель потерял управление микроавтобусом. Машина на скорости снесла ограждающие столбы на остановке и врезалась в троллейбус с пассажирами.

В ДТП обошлось без пострадавших. Причины и обстоятельства аварии выясняют правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в четверг, 4 июня, в ДТП трагически погиб 46-летний работник сектора реагирования патрульной полиции Броварского отдела полиции (Киевщина) Руслан Синьков, который участвовал в задержании участников стрельбы в городе.

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Днепр Происшествия

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