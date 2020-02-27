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27 февраля • обновлено в 17:11
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В Днепре медсестра-сектантка напала на детей посреди улицы. Фото

2.1т
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В Днепре неадеватная женщина напала на двоих девочек, взяла школьниц за руки и требовала повторять молитвы.

Инцидент произошел в среду, 26 февраля, возле школы №126, сообщила очевидец Инна Логинова в Facebook. Выяснилось, что сектантка из "Возрождения" регулярно цепляется к детям (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В комментариях к публикации родители сообщили минимум о семи подобных случаях. Местные жители пишут, что женщина не раз была замечена за разговорами с детьми в центральном районе города и на жилом массиве "Тополь".

В Днепре медсестра-сектантка напала на детей посреди улицы

В Днепре медсестра-сектантка напала на детей посреди улицы

Facebook/ Инна Логинова

В Днепре медсестра-сектантка напала на детей посреди улицы

В Днепре медсестра-сектантка напала на детей посреди улицы

Facebook/ Инна Логинова

"На прошлой неделе она приставала к моему сыну. Он шёл домой со своим одноклассником. Она так же вцепилась в них и не отпускала. Он тогда сразу подумал, что она ненормальная. Пригрозил вызовом полиции и позвонил мужу. Она и отстала. А теперь прицепилась к однокласснице моего сына", – написала Елена Стулина, мама пострадавшего мальчика.

В Днепре медсестра-сектантка напала на детей посреди улицы

Другая женщина отметила, что сектантка раздавала детям бумагу и ручки и заставляла их записывать молитвы. По ее словам, тогда дети во дворе дома прибежали к взрослым и попросили о помощи.

"Отогнать ее было очень сложно,даже упоминание о вызове полиции ее никак не насторожило, поэтому пришлось оттеснять ее от детей", – отметила Наталья Саженова.

В Днепре медсестра-сектантка напала на детей посреди улицы

В сети также пишут, что нападавшую зовут Лариса Р. и она всю жизнь проработала в больнице. Сейчас женщина якобы работает медсестрой в городской больнице №16. Коллеги отметили, что там она "задолбала всем голову своими проповедями".

Скриншот

Скриншот

Facebook/ "12 Квартал Днепр"

В Днепре медсестра-сектантка напала на детей посреди улицы
В Днепре медсестра-сектантка напала на детей посреди улицы
В Днепре медсестра-сектантка напала на детей посреди улицы
В Днепре медсестра-сектантка напала на детей посреди улицы
В Днепре медсестра-сектантка напала на детей посреди улицы
В Днепре медсестра-сектантка напала на детей посреди улицы
В Днепре медсестра-сектантка напала на детей посреди улицы
В Днепре медсестра-сектантка напала на детей посреди улицы
В Днепре медсестра-сектантка напала на детей посреди улицы
В Днепре медсестра-сектантка напала на детей посреди улицы
В Днепре медсестра-сектантка напала на детей посреди улицы
В Днепре медсестра-сектантка напала на детей посреди улицы
В Днепре медсестра-сектантка напала на детей посреди улицы

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре 27-летний извращенецпо телефону предлагает секс детям. Тревогу забили родители пострадавших в социальных сетях.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
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