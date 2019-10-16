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16 октября • обновлено в 14:45
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В Днепре квартирант жестоко убил хозяйку жилья: раскрыты подробности

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В Днепре задержали мужчину, который задушил хозяйку съемного жилья во время конфликта.

Происшествие случилось в воскресенье, 13 октября. Около 8 утра в полицию поступило сообщение об обнаружении в частном доме тела женщины с телесными повреждениями, сообщили в Главном управлении национальной полиции в Днепропетровской области.

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Правоохранители установили, что 63-летняя потерпевшая пустила пожить в свой дом супругов - 27-летнюю женщину и 30-летнего мужчины. 12 октября во время употребления алкоголя между квартирантом и хозяйкой дома возник конфликт, в ходе которого он задушил пенсионерку.

В Днепре квартирант жестоко убил хозяйку жилья

В Днепре квартирант жестоко убил хозяйку жилья

yandex.ua

Мужчина ранее уже был неоднократно судим. Его задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Каменском за 9-летним Пашей, которого госпитализировали в больницу с инфекционным заболеванием, уже более десяти дней присматривают сотрудники и пациенты медучреждения, так как его родители за это время ни разу не навестили больного ребенка.

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Место
Украина Днепр
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