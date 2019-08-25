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В Днепре грабитель открыл стрельбу по полицейскому: подробности

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Вызов о совершении грабежа на территории Индустриального района Днепра поступил в полицию 25 августа.

Неизвестный сорвал золотую цепочку с шеи девушки и побежал в направлении Слобожанского проспекта. Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Украины.

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Обладая оперативной информацией об указанном преступлении полицейский Владимир Галушко заметил подозреваемого. При попытке его задержать, злоумышленник начал стрельбу в сторону полицейского. С ранением ноги Владимира доставили в больницу.

28-летнего подозреваемого в грабеже и покушении на жизнь подполковника полиции задержали патрульные. Мужчина скрывался в собственной квартире. В ходе отработки территории совершения преступления патрульные обнаружили вещественные доказательства, а именно две гильзы, золотой крестик пострадавшей девушки и пистолет травматического действия.

злоумышленника задержали

злоумышленника задержали

фейсбук МВС Украины

украденный крестик

украденный крестик

фейсбук МВС Украины

оружие грабителя

оружие грабителя

фейсбук МВС Украины

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Днепре полиция остановила автомобиль с заложником в багажнике

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