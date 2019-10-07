В Днепре дорогу залило опасным химикатом: подробности

На ул. Осенней в Индустриальном районе Днепра на дорогу попало опасное химическое вещество.

Жидкость вытекла из пробоины, которая образовалась в перевозимой при помощи тягача цистерне, передает "Информатор".

В Днепре дорогу залило опасным химикатом Информатор

Сообщается, что водитель тягача сначала не заметил пробоину и водителям движущихся рядом автомобилей пришлось привлекать его внимание звуковыми сигналами и светом фар.

Заметив сигналы, мужчина припарковался у обочины.

Еще в течение часа пробоину не удавалось заделать и химикат продолжал вытекать на дорогу.

Сообщается, что в цистерне находился хлорид железа, предназначенный для очистки воды.

Вещество опасно в первую очередь тем, что способно разъедать железо, и, например, при попадании на металлические трубы может создать в них дыры.

Таким образом спасателям необходимо предотвратить попадание химиката на подземные коммуникации.

На месте работает бригада ГосЧС и следователи, решается вопрос о том, как собрать и утилизировать вещество.

В Днепре дорогу залило опасным химикатом Информатор

В Днепре дорогу залило опасным химикатом Информатор

В Днепре дорогу залило опасным химикатом Информатор

В Днепре дорогу залило опасным химикатом Информатор

В Днепре дорогу залило опасным химикатом Информатор

В Днепре дорогу залило опасным химикатом Информатор

В Днепре дорогу залило опасным химикатом Информатор

В Днепре дорогу залило опасным химикатом Информатор

В Днепре дорогу залило опасным химикатом Информатор

В Днепре дорогу залило опасным химикатом Информатор

В Днепре дорогу залило опасным химикатом Информатор

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