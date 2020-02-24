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24 февраля • обновлено в 12:58
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Алина Рашевская

В Днепре автомобиль слетел с моста в балку: есть пострадавший. Фото

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В понедельник, 24 февраля, в Чечеловском районе Днепра произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Opel.

Водитель легковушки не справился с управлением и, снеся ограждение, вылетел с моста и упал в балку. Мужчина выжил, однако получил множественные травмы, сообщает Информатор.

По предварительной информации, шофер сел за руль в нетрезвом состоянии.

В Днепре автомобиль слетел с моста в балку

В Днепре автомобиль слетел с моста в балку

Информатор

В результате аварии автомобиль превратился в груду металла. Сам мужчина чудом выжил. Из салона его доставали спасатели.

Пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки госпитализировали в 16-ю городскую больницу. Его жизни ничего не угрожает.

Все обстоятельства произошедшего выясняли правоохранители.

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Павлограде местная жительница сбросилась с моста в реку на глазах у 16-летнего парня. Подросток пытался отговорить женщину от суицида, однако предотвратить трагедию ему не удалось. На момент прибытия спасателей она была уже мертва.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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