В Днепре автомобиль слетел с моста в балку: есть пострадавший. Фото

В понедельник, 24 февраля, в Чечеловском районе Днепра произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Opel.
Водитель легковушки не справился с управлением и, снеся ограждение, вылетел с моста и упал в балку. Мужчина выжил, однако получил множественные травмы, сообщает Информатор.
По предварительной информации, шофер сел за руль в нетрезвом состоянии.
В Днепре автомобиль слетел с моста в балку
Информатор
В результате аварии автомобиль превратился в груду металла. Сам мужчина чудом выжил. Из салона его доставали спасатели.
Пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки госпитализировали в 16-ю городскую больницу. Его жизни ничего не угрожает.
Все обстоятельства произошедшего выясняли правоохранители.
ДТП в Днепре
Информатор
ДТП в Днепре
Информатор
ДТП в Днепре
Информатор
ДТП в Днепре
Информатор
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Павлограде местная жительница сбросилась с моста в реку на глазах у 16-летнего парня. Подросток пытался отговорить женщину от суицида, однако предотвратить трагедию ему не удалось. На момент прибытия спасателей она была уже мертва.
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