В Днепре автомобиль сбил мотоциклиста: мужчина погиб на месте. Фото

В субботу, 27 июня, в Днепре на Полтавском шоссе автомобиль BMW столкнулся с мотоциклом.

Удар был такой силы, что мужчина пролетел несколько метров, прежде чем упал на землю. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, сообщает "Информатор".

Авария произошла примерно в 16:30 на перекрестке Полтавского шоссе с улицей Моховой. По предварительной информации, автомобиль ехал по главной дороге. Мотоциклист, выезжая с улицы Моховой, не уступил дорогу автомобилю, в результате чего оказался прямо перед капотом.

В Днепре автомобиль сбил мотоциклиста Информатор

Со слов очевидцев, удар был настолько сильным, что мотоциклист перелетел через BMW. На место вызывали бригаду скорой помощи, но сделать что-либо медики уже не смогли. От полученных травм мужчина скончался на месте. Предварительно, погибший был 1940 года рождения.

В Днепре автомобиль сбил мотоциклиста Информатор

Правоохранители выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре легковушка столкнулась с джипом и врезалась в забор. В результате аварии пострадал ребенок.