В Днепре автомобиль сбил девушку на "зебре"

28-го июля, около 22:00, в Днепре на проспекте Гагарина произошло ДТП. Водитель Daewoo наехал на девушку, когда та переходила дорогу.

В результате аварии девушка получила перелом ноги. Об этом сообщает "Информатор".

В Днепре на Гагарина Daewoo сбил девушку Судебно-юридическая газета

Пострадавшую госпитализировали. Обстоятельства ДТП на данный момент выясняют следователи, вина водителя не подтверждена.

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