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В Днепре автомобиль сбил девушку на "зебре"

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28-го июля, около 22:00, в Днепре на проспекте Гагарина произошло ДТП. Водитель Daewoo наехал на девушку, когда та переходила дорогу.

В результате аварии девушка получила перелом ноги. Об этом сообщает "Информатор".

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В Днепре на Гагарина Daewoo сбил девушку

В Днепре на Гагарина Daewoo сбил девушку

Судебно-юридическая газета

Пострадавшую госпитализировали. Обстоятельства ДТП на данный момент выясняют следователи, вина водителя не подтверждена.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве пьяный прокурор едва не совершил ДТП.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр ДТП авария
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