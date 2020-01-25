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25 января • обновлено в 09:55
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В Днепре автомобиль насмерть сбил двух пешеходов. Фото и видео 18+

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В пятницу, 24 января, в Днепре на Набережной Заводской возле заправки SKY случилось ДТП. Автомобиль ЗАЗ сбил двоих мужчин.

Около 23:30 очевидцы вызвали на место аварии скорую и полицию. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Автомобиль ехал в сторону улицы Павлова. Участок дороги, где произошла авария, в этот момент не освещался. В результате удара оба мужчины скончались на месте.

ЗАЗ сбил двух пешеходов

ЗАЗ сбил двух пешеходов

Информатор

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ДТП случилось возле пешеходного перехода, однако на каком именно участке дороги автомобиль сбил мужчин — придется выяснить следователю.

ЗАЗ сбил двух пешеходов

ЗАЗ сбил двух пешеходов

Информатор

ЗАЗ сбил двух пешеходов

ЗАЗ сбил двух пешеходов

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре микроавтобус влетел в толпу людей, которые собирались зайти в трамвай. В результате ДТП пострадало четыре человека.

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Автор
Дмитрий Маркияненко
Место
Украина Днепр
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