В Днепре авто на скорости влетело в ювелирный магазин: видео момента ДТП

Во вторник, 25 февраля, в Днепре Lexus влетел в ювелирный магазин, чтобы избежать столкновения с Peugeot.

Авария произошла на перекрестке проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Леонида Стромцова. Момент ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения, пишет Днепр оперативный (чтобы посмотреть – доскролльте до конца страницы).

Как видно на записи, Lexus двигался по проспекту в сторону улицы Титова. В этот момент автомобиль Peugeot пересекал трамвайные пути, чтобы повернуть на Леонида Стромцова. Водитель Lexus, чтобы избежать столкновения, повернул направо и вылетел на тротуар.

ДТП в Днепре Днепр оперативный

В происшествии никто не пострадал. Lexus остановился у входа в магазин и разбил несколько вазонов. Правоохранители начали выяснять детали аварии.

ДТП в Днепре Днепр оперативный

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Кривом Роге Днепропетровской области водитель Mitsubishi Carisma не справился с управлением и протаранил ограждение моста через реку Саксагань.

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