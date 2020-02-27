Главная Новости
27 февраля • обновлено в 11:06
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

В Днепре авто на скорости протаранило колонну военных. Фото и видео ДТП

2.9т
Читать материал на украинском

В Днепре 26 февраля на перекрестке Запорожского Шоссе и улицы Старокодацкой автомобиль BMW на скорости влетел в колонну военных.

Сначала водитель легковушки протаранил КамАЗ, а после врезался в автомобиль сопровождения. Предварительно, он находился за рулем в нетрезвом состоянии, сообщает Днепр оперативный (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Авария произошла около 10:00. Автомобиль сопровождения "Волга" перекрыл дорогу, чтобы военные грузовики смогли проехать этот участок. Водитель BMW, который в этот момент двигался по Запорожскому шоссе, продолжил движение, не сбавляя скорости.

Скриншот

Скриншот

Днепр оперативный

В результате столкновения никто серьезно не пострадал. Всех участников ДТП доставили в больницу для прохождения теста на алкогольное опьянение. Детали произошедшего выясняли правоохранители.

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Днепр оперативный

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Днепр оперативный

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Днепр оперативный

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре водитель KIA сбил мужчину на пешеходном переходе. Авария произошла недалеко от Усть-Самарского моста на улице Маршала Малиновского.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
7
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги