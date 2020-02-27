В Днепре авто на скорости протаранило колонну военных. Фото и видео ДТП

В Днепре 26 февраля на перекрестке Запорожского Шоссе и улицы Старокодацкой автомобиль BMW на скорости влетел в колонну военных.
Сначала водитель легковушки протаранил КамАЗ, а после врезался в автомобиль сопровождения. Предварительно, он находился за рулем в нетрезвом состоянии, сообщает Днепр оперативный (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Авария произошла около 10:00. Автомобиль сопровождения "Волга" перекрыл дорогу, чтобы военные грузовики смогли проехать этот участок. Водитель BMW, который в этот момент двигался по Запорожскому шоссе, продолжил движение, не сбавляя скорости.
Скриншот
Днепр оперативный
В результате столкновения никто серьезно не пострадал. Всех участников ДТП доставили в больницу для прохождения теста на алкогольное опьянение. Детали произошедшего выясняли правоохранители.
ДТП в Днепре
Днепр оперативный
ДТП в Днепре
Днепр оперативный
ДТП в Днепре
Днепр оперативный
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре водитель KIA сбил мужчину на пешеходном переходе. Авария произошла недалеко от Усть-Самарского моста на улице Маршала Малиновского.
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