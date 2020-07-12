В Днепре 10-летний ребенок утонул во время купания в карьере. fedpress.ru

В Амур-Нижнеднепровском районе Днепра 11 июля во время купания в карьере утонул 10-летний мальчик.

В какой-то момент отдыхающие заметили, что ребенок нырнул под воду и исчез. Об инциденте сразу же сообщили на линию "101", передает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

До прибытия подразделения ГСЧС тело мальчика вытащили из воды на берег. Спасать ребенка было уже поздно – сотрудники скорой медицинской помощи констатировали его смерть.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре неизвестный пытался заманить в машину детей, которые временно остались без присмотра взрослых.